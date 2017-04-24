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    Шоу-біз

    Эмбер Херд и миллиардер Илон Маск подтвердили свой роман

    • Сьогодні, 12:48
    • Розсилка

    Все тайное становится явным: роман, о котором всезнающие инсайдеры говорили еще с августа прошлого года, наконец-то подтвердился.

    Эмбер Херд перестала скрывать отношения с 45-летним миллиардером и основателем PayPal, SpaceX и Tesla Motors Илоном Маском. Буквально несколько часов назад в инстаграме актрисы появился совместный снимок с возлюбленным, на котором пара ужинает в одном из ресторанов Австралии, а на щеке у Илона красуется след от губной помады Эмбер, пишет graziamagazine.

    По всей видимости, Маск прилетел в страну, чтобы побыть с Херд в перерыве между ее съемками: сейчас звезда занята в картине «Аквамен». Примечательно, что миллиардер навестил возлюбленную не в одиночестве, а компании своих детей. Очевидцы заметили компанию во время прогулки в парке аттракционов: пара держалась за руки и обнималась, не скрывая своих чувств от публики и малышей.

    Cheeky

    Публикация от Amber Heard (@amberheard)

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