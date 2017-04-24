Эмбер Херд и миллиардер Илон Маск подтвердили свой роман



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все тайное становится явным: роман, о котором всезнающие инсайдеры говорили еще с августа прошлого года, наконец-то подтвердился.

Эмбер Херд перестала скрывать отношения с 45-летним миллиардером и основателем PayPal, SpaceX и Tesla Motors Илоном Маском. Буквально несколько часов назад в инстаграме актрисы появился совместный снимок с возлюбленным, на котором пара ужинает в одном из ресторанов Австралии, а на щеке у Илона красуется след от губной помады Эмбер, пишет graziamagazine.

По всей видимости, Маск прилетел в страну, чтобы побыть с Херд в перерыве между ее съемками: сейчас звезда занята в картине «Аквамен». Примечательно, что миллиардер навестил возлюбленную не в одиночестве, а компании своих детей. Очевидцы заметили компанию во время прогулки в парке аттракционов: пара держалась за руки и обнималась, не скрывая своих чувств от публики и малышей.