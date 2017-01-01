Эмбер Херд отвлекается от судебных тяжб в объятиях возлюбленного Илона Маска

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Вокруг имени Эмбер Херд вот уже год не утихают скандалы

. И связаны они не только с ее бывшим супругом Джонни Деппом, но и с киностудией, занимающейся выпуском фильма «Лондонские поля», в котором Эмбер снималась. Однако на настроение актрисы эти события, кажется, нисколько не влияют.

Вчера Эмбер была замечена в Сиднее в компании своего нового возлюбленного – владельца Tesla, миллиардера Илона Маска. Вместе они поужинали в одном из ресторанов финансового района CBD, а после пара вышла на романтическую прогулку. Внимание папарацци влюбленных нисколько не смущало. В апреле этого года они приняли решение рассекретить свой роман и с тех пор больше не укрывают лица при виде фотографов. Ходят слухи, что решение это было связано с желанием пары сыграть в ближайшее время свадьбу.

Эмбер и Илон, чье состояние оценивается в 12,5 миллиарда долларов, знакомы давно, но сблизились прошлым летом. Сначала Эмбер вместе с сестрой отдохнули в отеле Илона в Майами, затем актриса посетила его офис в Лос-Анджелесе, а он, в свою очередь, побывал у нее в гостях. В апреле прошлого года папарацци сфотографировали Херд и Маска на выходе из ночного клуба в Лондоне. Поговаривают, что миллиардер был страстно увлечен актрисой еще с 2013 года, после выхода фильма с ее участием "Мачете убивает", и пытался ухаживать за ней, даже когда она уже состояла в отношениях с Джонни Деппом.

В пользу серьезности отношений Эмбер и Илона говорят и слова отца актрисы:

«Эмбер и Илон настроены очень серьезно по отношению друг к другу. Она бы с удовольствием вышла замуж еще раз. Все, о чем они сейчас мечтают, – это остепениться и создать собственную семью. Они уже активно строят планы насчет этого», – делился с журналистами Дэвид Херд.





Джерело: Hello!