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    Шоу-біз

    Эмбер Херд перестала скрывать роман с Илоном Маском

    • Сьогодні, 10:30
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    Официально оформив развод с Джонни Деппом несколько недель назад, Эмбер Херд вновь стала свободной женщиной – и вовсю пользуется привилегиями своего нового статуса: актриса перестала скрывать свой роман с миллиардером Илоном Маском, слухи о котором появились еще несколько месяцев назад.

    На днях Эмбер и основатель Tesla Motors и SpaceX Илон Маск вышли на публику вместе – они посетили VIP-показ документального фильма An Inconvenient Sequel: Truth to Power.

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    Мероприятие было организовано главой Apple Тимом Куком и проходило в Пало-Алто.

    Как и Эмбер, Илон Маск недавно прошел через бракоразводный процесс – в 2016 году он разорвал отношения с супругой Талулой Райли. Херд и Маска неоднократно видели вместе еще в 2016 году – правда, на официальных мероприятиях звезды до этого вместе не появлялись. Разумеется, новый роман ни Эмбер, ни Илон Маск официально не подтверждают – одни источники настаивают, что они просто давние друзья, другие же – что Херд якобы «без памяти» влюблена в миллиардера.

    Джерело: popcornnews

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