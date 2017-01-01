Эмбер Херд судится с продюсером фильма из-за эротических сцен с ее участием

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Недавно Эмбер Херд подала в суд на продюсеров фильма «Лондонские поля». Актрису возмутило, что в картине появились откровенные эротические сцены с ее участием.

По ее словам, она заранее обсудила с одним из продюсеров Кристофером Хэнли, в каком виде она будет появляться в подобных эпизодах.

Главной претензией Херд является то, что в сексуальных сцена она слишком голая. Обвинение Эмбер сторона ответчика считает беспочвенными, ведь во время съемок ее заменяла дублерша, чье обнаженное тело и появляется в эротических сценах.

В результате продюсеры картины подали на актрису встречный иск, в котором заявили, что Херд была осведомлена о том, какая у нее роль и дала согласие, но после сорвала съемки, не выполнив договоренностей. В связи с этим от актрисы требуют выплаты 10 миллионов долларов. По словам продюсеров «Лондонских полей» знаменитость сейчас пытается разыграть ту же карту, что и со своим бывшим мужем Джонни Деппом, которого обвинила в домашнем насилии. По словам руководителей этого проекта Эмбер вновь пытается выставить себя жертвой.

Джерело: graziamagazine.ru