Эмбер Херд выходит замуж за миллиардера

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Не прошло и года после официального разрыва с Джонни Деппом, как Эмбер Херд планирует второй раз связать себя узами брака.

На этот раз избранником актрисы стал человек, далекий от мира шоу-бизнеса, — миллиардер Элон Маск, глава Tesla Motors и основатель компаний PayPal.

Об их романе заговорили еще летом прошлого года, но никаких официальных подтверждений этому не было. Однако инсайдеры во всю трубили, что их отношения настолько серьезны, что пара решила пожениться. Теперь словам источников нашлось подтверждение: отец Эмбер, Дэвид Херд, рассказал Grazia, что его дочь действительно собралась замуж. «Они с Элоном очень серьезно относятся друг к другу. Они хотели бы пожениться», — признался отец актрисы, отметив, что он одобрил выбор Эмбер.

Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп объявили о расставании в мае прошлого года. Бракоразводный процесс был очень длительным и скандальным: актриса обвиняла супруга в домашнем насилии и требовала от него многомиллионную компенсацию, а Депп, в свою очередь, все это отрицал. Пока адвокаты знаменитостей, да и сами супруги обменивались колкостями, в июле прошлого года Эмбер сблизилась с Элоном Маском, проводя с ним все свободное время. Уже в январе, после официального развода с Деппом, инсайдеры подтвердили отношения актрисы с миллиардером, отметив, что их роман очень серьезный.