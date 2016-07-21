Эмбер Херд закрутила роман с основателем компании PayPal



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не успели Джонни Депп и Эмбер Херд официально развестись, как появилась новость, что 30-летняя актриса уже завела новый роман.

Как и ожидалось, Эмбер готовится объявить об отношениях с 45-летним миллиардером Элоном Маском, главой Tesla Motors и основателем компаний PayPal.

По словам инсайдеров, экс-супруга Деппа просто на седьмом небе от счастья, что наконец-то может официально объявить о новой любви: «В Рождество она рассказала друзьям, что просто без ума от Маска. Они уже строят совместные планы и начинают новую жизнь вдвоем», — признался источник The Mirror.

Впрочем, новостью об их романе никто не удивлен: еще в июле источники рассказывали, что Эмбер и Элон сблизились. Тогда их неоднократно видели вместе: они веселились в бунгало в Майами и ужинали вдвоем в Лос-Анджелесе. Так же очевидцы утверждали, что видели Эмбер выходящей из офиса Маска, а самого предпринимателя — из дома актрисы.

Кстати, Элон Маск тоже недавно пережил развод с британской актрисой Талулой Райли: ранее уже были женаты, потом развелись и поженились снова — чтобы через два года опять разойтись.

Джерело: graziamagazine.ru