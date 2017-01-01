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Эмбер Роуз

33-летняя Эмбер Роуз решила пошутить в Twitter.

Объектом насмешек певица выбрала весьма некрасивую историю с Бейонсе и ее супругом Джеем Зи. Эмбер написала пост, обратившись к Бейонсе: «Эй, Бейонсе! У меня есть один секрет. Я и есть та самая Бекки с короткими волосами!».

Как сразу же догадались блогеры, речь идет о некой «Бекки с хорошими волосами», о которой Бейонсе спела в композиции Sorry. Говорят, что именно с этой девушкой Джей Зи и изменял неоднократно жене.

После премьеры этой песни многие звездные дамы подверглись обвинениям и нападкам: сначала подозревали, что любовницей музыканта была Рита Ора, а потом досталось и Рэйчел Рой. Впрочем, до сих пор личность обладательницы роскошной шевелюры по имени Бекки так и не удалось установить.

Джерело: graziamagazine.ru