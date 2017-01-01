После премьеры этой песни многие звездные дамы подверглись обвинениям и нападкам: сначала подозревали, что любовницей музыканта была Рита Ора, а потом досталось и Рэйчел Рой. Впрочем, до сих пор личность обладательницы роскошной шевелюры по имени Бекки так и не удалось установить.