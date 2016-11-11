Эми Шумер отказалась от роли Барби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новая комедия «Барби», которая должна выйти в июне 2018 потеряла исполнительницу главной роли. Эми Шумер, которая была изначально заявлена на ведущую роль, отказалась от съемок, сославшись на слишком загруженный график.

Это уже не первая потеря фильма «Барби». Первый сценарий должна была написать Диабло Коди («Джуно», «Тело Дженнифер»), однако она выбыла из проекта, и на ее место пришла Хилари Уинстон.

Теперь студии придется искать Эми Шумер замену, и возможные кандидатки на главную роль пока не озвучены.

Сюжет комедии «Барби» расскажет о девушке-неудачнице, которая живет в идеальном мире красоток Барбиленд с внешностью кукол Барби. Из-за того, что она не выписывается в общепринятый формат внешности, ее отправляют в изгнание, где она знакомится с суровой реальностью мира обычных людей. Создатели картины пообещали, что в фильме они будут придерживаться феминистских представлений о красоте и женской личности, а визуально фильм будет похож на «Зачарованную» и «Всплеск».

Джерело: Киноафиша