Эмили Блант и Том Круз вернутся в «Грань будущего 2»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фантастический боевик «Грань будущего», который вышел в 2014 году, не смог заработать большую кассу в мировом прокате, однако был тепло принят критиками и поклонниками Тома Круза и Эмили Блант, которые сыграли главные роли.

Не удивительно, что в итоге не слишком большие кассовые сборы все-таки не помешали студии Wаrner и режиссеру Дагу Лайману заняться сиквелом.

В недавнем интервью Лайман заявил, что и Круз, и Блант вернутся к своим ролям во второй части «Грани будущего», а сам он находится в предвкушении съемок. «У нас уже готова великолепная история! Она гораздо интереснее, чем в первом фильме, а я ведь фанат первой части». Сиквел боевика получил название «Живи. Умри. Опять и опять» (Live Die Repeat and Repeat). Режиссер также подтвердил, что сейчас все актеры и съемочная бригада ждет начала процесса, главное – всем найти время. Сюжет первой части картины «Грань будущего» рассказывает о солдате Уильяме Кейдже, который в результате боевых действий оказывается во временной петле, спасти из которой его может только валькирия Рита.