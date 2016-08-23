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    Эмилия Кларк стала лицом парфюма Dolce & Gabbana

    • Сьогодні, 12:10
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    Эмилия Кларк, чья карьера после сериала «Игры престолов» пошла в гору, теперь представляет элитные ароматы мировых брендов. Актриса стала лицом парфюма «The One» от Dolce & Gabbana.

    Доменико Дольче и Стефано Габбана, основатели бренда, говорят: «Эмилия – идеальное воплощение женственности бренда Dolce & Gabbana.

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    Ее личность и естественная красота прекрасно дополнят нашу новую рекламную кампанию».

    Если выбор лица парфюма для женской аудитории пал на Кларк, то мужскую линию «The One» представит коллега девушки по сериалу – Кит Харингтон. Дольче и Габбана называют актера «ни на кого не похожим и невероятно обаятельным», что сделало его идеальным кандидатом для рекламы новых ароматов. Ранее линию «The One» представляли Скарлетт Йоханссон и Мэттью МакКонахи.

    Джерело: popcornnews

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