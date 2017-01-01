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Эмма Стоун, обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль

Все самое интересное, чего вы не знали о главной героине фильма «Ла-Ла Лэнд» Эмме Стоун, получившей в 2017 году «Оскар» за лучшую женскую роль

Рыжая зеленоглазая бестия Эмма Стоун, получившая в 2017 году заветную статуэтку «Оскара» за роль в фильме «Ла-Ла Лэнд», на самом деле очень популярная актриса американского кинематографа.

Целеустремленная девушка давно шла к заслуженной награде – это легко проверить, изучив фильмографию актрисы.

Стоун хороша, как в комедийных, так и драматических картинах, ее взгляд запоминается, а улыбка очаровывает. Милое лицо, хриплый голос, актерский талант – Эмма Стоун однозначно привлекает внимание.

«Скотч» подготовил подборку самых интересных фактов из биографии актрисы.

Детство Эммы Стоун

Эмма Стоун в театральной постановке

Эмма родилась в США, в маленьком городке Скотсдейл (штат Аризона). Ее отец Джефф Стоун был подрядчиком, а мать Кристина Йегер – домохозяйкой. У Эммы есть младший брат Спенсер.

Театр со школьной скамьи

Еще в начальных классах, участвуя в школьных постановках, Эмма Стоун всерьез заинтересовалась театральной сценой, и мать отвела девочку в студию при «Театре Долины Молодости».

Свою первую роль Эмма сыграла в 11 лет в спектакле «Ветер в ивах». Всего же она участвовала в 16 постановках молодежного театра, в том числе в таких шоу, как «Принцесса на горошине», «Алиса в Стране чудес», «Русалочка», «Титаник» и многих других.

С 15 лет в Голливуде

В 15 лет Эмма Стоун самостоятельно делает компьютерную презентацию своих фотографий под названием «Проект Голливуд», показывает ее родителям и убеждает Джеффа и Кристину, что актерская карьера для нее важнее, чем стандартное общее образование.

Отец и мать не только позволяют дочери бросить школу, но и соглашаются поехать с ней на кастинги в Лос-Анджелес.

Первые роли Эммы Стоун

Эмма Стоун в фильме «Счастливчик Луи» (2006 год)

В 2004 году Стоун уезжает в американскую киностолицу, где почти сразу принимает участие в постановочном реалити-шоу «Новая семья Партридж».

Это шоу не было особенно популярным, но начинающую актрису заметили и пригласили сниматься в сериалах. В течение следующих трех лет Эмма появляется в небольших ролях в таких сериалах, как «Медиум», «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», «Малкольм в центре внимания», «Счастливчик Луи» и «Гонка».

Дебют на большом экране

На большом экране Эмма Стоун дебютировала в 2007 году в молодежной комедии «SuperПерцы», в котором играла второстепенную роль девушки Джулс. В следующем году актриса исполнила роль басистки музыкальной группы «Амелия» в комедийном мюзикле «Голый барабанщик», а также сыграла более крупную роль президента женского клуба Натали в комедии для подростков «Мальчикам это нравится».

Номинация на «Золотой глобус»

Эмма Стоун и Райан Гослинг в фильме «Ла-Ла Лэнд»

В 2009 году Эмма поработала сразу в трех картинах. Это были мелодраматическая комедия «Призраки бывших подружек», комедийная мелодрама «Бумажный человек» и черная комедия «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Во всех этих фильмах роли Эммы Стоун были второстепенными, но последняя картина уже принесла ей некоторую популярность.

Это обстоятельство позволило молодой актрисе получить главную роль в очередной музыкальной комедии «Отличница легкого поведения». Образ девушки Олив Пендергаст удался Стоун настолько, что она была номинирована на премию «Золотой глобус».

Съемки в «Новом человеке-пауке»

Эмма Стоун в фильме «Новый человек-паук»

В следующем году была еще одна молодежная романтическая комедия «Эта дурацкая любовь», в которой Эмма сыграла дочь главного героя, и первая серьезная роль журналистки Скитер Филан в драме «Прислуга», снятой по роману Кэтрин Стокетт.

Но наибольшую популярность принес в 2012 году кинофильм «Новый человек-паук», в котором ее партнером стал Эндрю Гарфилд. Эмма играет Гвен Стейси, девушку, в которую влюблен самый популярный американский супергерой.

Эта экранизация комикса оказалась весьма кассовой, хотя и получила достаточно спокойную критику. Поэтому в 2014 году вышло продолжение картины – «Новый человек-паук. Высокое напряжение».

Почти вышла замуж

Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд

В 2008 году у Эммы был роман с актером Тедди Гейджером, а потом она год встречалась с братом Маколея Калкина Кираном.

В 2010 году актриса завязала роман с известным актером Эндрю Гарфилдом. Позже они вместе будут сниматься в фильмах о человеке-пауке. Молодые люди пробыли вместе пять лет и даже планировали свадьбу на лето 2015 года, но за несколько месяцев до этого события расстались.

Лучшей подругой Эммы Стоун является известная кантри-исполнительница Тейлор Свифт.

На самом деле Стоун – блондинка

Эмма Стоун

Несмотря на то, что зритель привык видеть Эмму с рыжими волосами, она является натуральной блондинкой. Для съемок в телевизионных фильмах в начале карьеры ей приходилось краситься в брюнетку, но продюсер комедии «SuperПерцы» Джадд Апатоу настоял на рыжем цвете и этот образ так понравился самой актрисе, что она решила сделать его основным.

Фирменный хриплый голос

У Эммы низкий хриплый голос. В младенчестве она страдала коликами, очень много плакала, в результате на голосовых связках образовались узелки.

Благодаря такому характерному голосу Стоун дважды озвучивала собак – в сериале «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и в фильме «Мармадюк» (возлюбленную заглавного героя Мэйзи).