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    Шоу-біз

    Эмма Стоун ответила школьнику, пригласившему ее на выпускной

    • Сьогодні, 18:34
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    Джейкоб Стауденмайер, который на прошлой неделе креативно пригласил Эмму Стоун на свой выпускной, все-таки получил ответ от актрисы - правда, не тот, на который рассчитывал.

    Эмма была тронута приглашение Джейкоба, которое он снял в стиле фильма «Ла-Ла Ленд», однако присутствовать на праздничном вечере она не сможет. «Джейкоб, спасибо за лучшее предложение из всех, которое я когда-либо получала. Не могу выразить словами, какая это честь для меня и как я улыбалась, когда смотрела это прекрасное видео. К сожалению, я работаю в Лондоне, но надеюсь, что ты прекрасно проведешь время, и я благодарю тебя за то, что подумал обо мне. Спасибо. С любовью, Эмма».

    Джейкоб не расстроился и ответил Стоун, что обязательно последует ее совету и отлично проведет время с друзьями. Скорее всего, школьник и не ждал, что оскароносная актриса действительно согласится пойти с ним на выпускной бал, однако был счастлив, что она обратила внимание на его работу.

    Приглашение, которое опубликовал Джейкоб. просмотрели больше миллиона пользователей.

    Джерело: popcornnews

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