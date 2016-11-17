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    Эмма Уотсон должна была сняться в «Ла-ла Лэнд» вместо Эммы Стоун

    • Сьогодні, 12:16
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    Каст обласканного кинокритиками и наградами «Ла-ла Лэнда» изначально должен был быть совсем другим: сообщается, что главные роли в мюзикле должны были сыграть Эмма Уотсон и звезда «Фантастической четверки» Майлз Теллер – однако актеры лишились этой возможности из-за непомерных запросов.

    Как сообщает издание Page Six, продюсеры «Ла-ла Лэнда» попрощались с идеей снять в фильме Эмму Уотсон и Майлза Теллера из-за того, что актеры оказались слишком требовательными.

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    Так, Теллера не устроил гонорар – ему предлагали 4 млн долларов за роль в «Ла-ла Лэнде», а актер потребовал 6 млн.

    Эмме Уотсон предложили главную женскую роль, но актриса с самого начала не давала твердого согласия – а затем, как утверждает источник Page Six, и вовсе начала ставить продюсерам условия (например, чтобы репетиции к съемкам фильма были организованы в Лондоне).

    В итоге вместо Эммы Уотсон в проект пригласили Эмму Стоун, после чего к касту с радостью присоединился и Райан Гослинг, давно и успешно работающий с актрисой.

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    Джерело: popcornnews

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