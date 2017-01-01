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    Эмма Уотсон готова судиться с хакерами, которые украли ее фото

    • Сьогодні, 13:52
    • Розсилка

    Британская актриса Эмма Уотсон планирует подать в суд на хакеров, которые слили в сеть ее личные фотографии.

    Актриса уже дала указание своим юристам сделать все возможное, чтобы наказать злоумышленников, передает The Guardian.

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    В то же время пресс-секретарь звезды настаивает, что речь идет только о фотографиях в одежде.

    «Фотографии, как Эмма примеряла одежду со стилистом пару лет назад, были украдены. Это не обнаженные фотографии. Адвокаты были проинструктированы, и мы не комментируем этого», – заявил представитель Эммы.

    Напомним, что хакеры слили в сеть не только фото Эммы Уотсон, но и Аманды Сейфрид.

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    Эмма Уотсон готова судиться с хакерами, которые украли ее фото
    Эмма Уотсон готова судиться с хакерами, которые украли ее фото
    Эмма Уотсон готова судиться с хакерами, которые украли ее фото
    Эмма Уотсон готова судиться с хакерами, которые украли ее фото
    Эмма Уотсон готова судиться с хакерами, которые украли ее фото
    Эмма Уотсон готова судиться с хакерами, которые украли ее фото
    Эмма Уотсон готова судиться с хакерами, которые украли ее фото

    Джерело: 24 канал

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