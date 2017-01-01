Эмма Уотсон назвала причину отказа от роли в «Ла-ла Лэнде»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На фоне успеха «Ла-ла Лэнда», в начале этого года штурмом взявшего Голливуд и собравшего десятки престижных кинопремий, появились слухи о том, что изначально вместо Эммы Стоун и Райана Гослинга в мюзикле должна была сниматься совсем другая пара – Майлз Теллер и Эмма Уотсон.

Звезда «Гарри Поттера» решила прокомментировать эти слухи и назвать настоящую причину отказа от роли в «Ла-ла Лэнде».

В январе СМИ распространили информацию о том, что Эмма Уотсон была первой кандидаткой на роль в «Ла-ла Лэнде», однако в итоге продюсеры отказались от этой идеи, поскольку звезда «Гарри Поттера» оказалась «слишком требовательной» - и в итоге роль досталась Эмме Стоун.

Сама Эмма Уотсон в интервью радио шоу в эфире SiriusXM заявила, что настоящая причина, по которой она не снялась в «Ла-ла Лэнде» - конфликт в расписании съемок: актриса уже заключила контракт на съемки в «Красавице и чудовище» и потому не смогла бы поработать над «Ла-ла Лэндом» при всем желании.

Кадр из фильма «Ла-ла Лэнд»

По словам актрисы, роль в «Красавице и чудовище» потребовала от нее значительной подготовки: «Я знала, что впереди у меня – занятия верховой ездой, занятия танцами, три месяца занятий пением, и я знала, что для всего этого мне необходимо будет оставаться в Лондоне», рассказала Уотсон. «Так что из-за наложения графиков съемок ничего не вышло».

Джерело: popcornnews