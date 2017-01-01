Эмма Уотсон не против сняться в сиквеле «Красавицы и чудовища»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмма Уотсон

Ремейк мультфильма «Красавица и чудовище», как и предполагалось, собрал огромную кассу по всему миру.

Сборы перевалили за миллиард, что позволяет его создателям задуматься о сиквеле, тем более, что Эмма Уотсон, исполнительница главной роли, совсем не против еще раз примерить образ Белль.

Благодаря участию в проекте Disney Уотсон стремительно приближается к первому месту в списке самых богатых актрис, так как она получает проценты с проката «Красавицы и чудовища». В своем недавнем интервью она сообщила, что готова окунуться в эту сказку во второй раз. «Я никогда не слышала, что у истории Красавицы и Чудовища было продолжение. Но если бы мне представился такой шанс, я бы с радостью вновь сыграла эту роль», - говорит Эмма. Кроме того, актриса даже представляет примерный сюжет для своей героини. «Мне всегда казалось, что Белль должна стать учительницей и заведовать библиотекой в замке. Она могла бы открыть читальный зал для жителей деревни и обучать их грамоте». Продюсеры пока никак не комментируют возможность сиквела картины, однако, учитывая кассовые сборы, эта идея вполне имеет право на реализацию.





Джерело: popcornnews