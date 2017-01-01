Эмма Уотсон получила награду «Женщина года»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмма Уотсон которая, кроме съемок в кино, активно отстаивает права женщин и даже является послом доброй воли ООН, получила награду «Женщина года» от британского журнала Elle.

Получив престижную награду, 26-летняя актриса заявила, что настал тот год, когда молчать уже больше нет возможности, а женские голоса должны быть услышаны.

Девушка также отметила, что не уверена в том, что заслуживает награду, но с честью примет ее. После церемонии вручения мероприятие предполагало большую вечеринку в честь номинантов и победителей, однако Эмма уехала до ее начала.

Увидеть Эмму Уотсон в кино можно будет совсем скоро – 16 марта в прокат выходит ремейк сказки «Красавица и чудовище», ради роли в котором Уотсон отказалась от предложения продюсеров «Ла-Ла Лэнда», о чем наверняка сейчас не жалеет Эмма Стоун.