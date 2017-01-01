Эмма Уотсон снялась для японского Elle

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celebmafia.com Эмма Уотсон

Эмма Уотсон продолжает собирать награды и обложки

Недавно, актриса снялась в черно-белой фотосессии для журнала Interview Magazine.

7 мая получила награду «Актриса года» за главную роль в ремейке «Красавицы и чудовища» на церемонии награждения MTV Movie & TV Awards 2017. А сегодня мы можем увидеть актрисы на обложке майского номера японской версии журнала Elle.

Напомним, что Эмма Уотсон стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. По сообщениям западных СМИ, гонорар 26-летней актрисы за роль в фильме «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast) составил 17,5 млн долларов.

Фото: celebmafia.com