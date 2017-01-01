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    Эмма Уотсон снялась для японского Elle

    • Сьогодні, 12:54
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    Эмма Уотсон
    celebmafia.com
    Эмма Уотсон

    Эмма Уотсон продолжает собирать награды и обложки

    Недавно, актриса снялась в черно-белой фотосессии для журнала  Interview Magazine.

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    7 мая получила награду «Актриса года» за главную роль в ремейке «Красавицы и чудовища» на церемонии награждения MTV Movie & TV Awards 2017. А сегодня мы можем увидеть актрисы на обложке майского номера японской версии журнала Elle.

    Напомним, что Эмма Уотсон стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. По сообщениям западных СМИ, гонорар 26-летней актрисы за роль в фильме «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast) составил 17,5 млн долларов.

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    Эмма Уотсон снялась для японского Elle
    Эмма Уотсон снялась для японского Elle
    Эмма Уотсон снялась для японского Elle
    Эмма Уотсон снялась для японского Elle
    Эмма Уотсон снялась для японского Elle
    Эмма Уотсон снялась для японского Elle

    Фото: celebmafia.com

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