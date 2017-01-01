Эмма Уотсон украсила обложку Interview Magazine

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Актриса снялась в черно-белой фотосессии

Актриса Эмма Уотсон украсила обложку майского номера журнала Interview Magazine. Позировала в клетчатом пальто бренда Louis Vuitton и топе от Prada.

Также красавица снялась в черно-белой фотосессии. Примерила юбки-мини и черные блузки с короткими рукавами. Гранжевости образам добавили металлическая фурнитура, широкий пояс с заклепками и аксессуары. В интервью изданию звезда рассказала о своих хобби.

«Что я делаю, когда мне скучно? Я пеку. Я могу быть необъективна на счет своей выпечки, но мой шоколадный банановый хлеб просто великолепен. Я также люблю проводить время со своей кошкой и путешествовать. Мне нравится сафари. И я очень люблю танцевать . Я - девочка, которой не нужен алкоголь для того, чтобы встать и просто начать танцевать, если я слышу свою любимую песню. Я знаю все хиты наизусть - от Бейонсе до Леди Гаги», - сказала Эмма Уотсон.

Джерело: beauty.ua