Эмма Уотсон запустила Instagram-аккаунт об экомоде

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Эмма Уотсон привыкнув к славе благодаря «Гарри Поттеру», прекрасно понимает, что за ее стилем следят очень многие – и решила воспользоваться этим, чтобы привлечь внимание к такому направлению, как экологичная мода.

Актриса даже запустила отдельный Instagram-аккаунт, чтобы продвигать экомоду, обсуждая собственный гардероб.

Новый Instagram-аккаунт будет следить за пресс-туром Эммы Уотсон в преддверии премьеры ее нового фильма, диснеевской сказки «Красавица и чудовище» - и публиковать фото «экологичных» ансамблей, которые актриса выбирает для появления на красной дорожке премьер, пишет popcornnews.

Каждый ансамбль Эммы Уотсон разбирается детально – от собственно одежды до носков и нижнего белья, причем все предметы ансамбля изготовлены исключительно из экологических материалов компаниями, которые отвечают стандартам экомоды (например, поддерживают местных производителей, не используют натуральную кожу и мех и т.п.).