Эндрю Гарфилд объяснил поцелуй с Райаном Рейнольдсом на «Золотом глобусе»

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Эндрю Гарфилд, который через две с небольшим недели станет одним из главных героев «Оскара» 2017, побывал в гостях на шоу Грэма Гортона и в беседе с телеведущим объяснил свое пикантное поведение на церемонии «Золотой глобус» - а именно, поцелуй с Райаном Рейнольдсом.

Напомним, в январе, на прошедшей церемонии вручения наград «Золотой глобус», Эндрю Гарфилд и Райан Рейнольдс отвлекли на себя внимание гостей церемонии в момент выхода на сцену Райана Гослинга – победителя в категории «Лучший актер комедии/мюзикла».

Пока Райан выходил на сцену, чтобы получить свой «Золотой глобус», Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд в зрительном зале разделили «утешительный приз» - поцелуй.

В эфире ток-шоу Грэма Нортона Эндрю рассказал, что поцелуй был не спонтанным, а запланированным – актеры заранее договорились, что в случае победы Райан поцелует на свою супругу Блейк Лайвли, а сидящего рядом Эндрю Гарфилда. Впрочем, когда Рейнольдс в итоге проиграл Гослингу, план решили не менять – и в итоге Гарфилд и Рейнольдс все-таки порадовали публику поцелуем.