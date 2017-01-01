Эрика Герцег показала фото до похудения: в юности участница «Виа-Гры» страдала из-за лишнего веса

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Артистка сбросила 35 килограммов из-за несчастной любви

Участница популярной группы «Виа-Гра» Эрика Герцег в юности была довольно пухленькой. Этого факта звезда не скрывала, впрочем показать, как тогда выглядела решилась только сейчас.

28-летняя певица рассказала свою историю похудения и поделилась секретами питания из HELLO.

По словам артистки, причиной потери веса стала несчастная любовь. Будущая секс-символ встречалась с парнем, который впоследствии ее бросил из-за «неидеальности».

«Я всю жизнь была плотненькой девочкой, даже немного полненькой. И вот 9 лет назад решила похудеть. На тот момент я находилась в отношениях с одним молодым человеком, это была первая любовь. И он бросил меня из-за того, что я далека от идеала и имела лишний вес. Мне казалось, что больше я не найду взаимной любви, ведь людям безразлично то, что у тебя внутри, - они смотрят только на внешний вид. Но переживания послужили катализатором моего преображения. Мы расстались. И я взялась за себя», - вспоминает Эрика.

Звезда не скрывает: первые попытки похудеть не соответствовали канонам правильности. Она резко ограничила количество потребленных калорий и изнуряла себя тренировками.

Таким способом за восемь месяцев певица потеряла 35 килограммов, но когда жизнь вошла в привычное русло цифра на весах стала расти. Тогда артистка решила контролировать массу тела правильно.

«В интернете оказалось достаточно информации, и вот я уже начала варить себе каши по утрам и делать легкие салаты на обед. Многим из этих принципов питания я придерживаюсь по сей день. Например, никогда не ем мясо и гарнир вместе, потребляю белок и углеводы исключительно отдельно. Плюс я всегда ношу с собой фрукты, чтобы была возможность перекусить, где бы я не находилась. Единственное, что я считаю допустимым съесть вечером перед сном, - это кефир с 1-2 процентами жирности (я против обезжиренных молочных продуктов)», - отмечает Герцег.

Напоследок, подчеркивает звезда, ключевыми в процессе поддержания веса есть гармония и чувство меры. А постоянную диету звезда называет образом жизни.

К слову, иногда фаны в комментариях к многочисленным пикантным снимкам артистки в фотоблоге отмечают, что она даже излишне худая.