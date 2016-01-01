Еще одна звезда погасла. Умер певец Джордж Майкл
- 26 Грудня, 01:46
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Розсилка
Артист скончался на 54 году жизни
Концом целой эпохи ознаменовался 2016 год: ушел из жизни певец Джордж Майкл. Артист скончался в своем доме в Великобритании, ему было 53 года.
Официальные причины смерти пока не сообщаются.
Однако полиция пока не видит в обстоятельствах криминального следа.
В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.