Еще одна звезда погасла. Умер певец Джордж Майкл

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Артист скончался на 54 году жизни

Концом целой эпохи ознаменовался 2016 год: ушел из жизни певец Джордж Майкл. Артист скончался в своем доме в Великобритании, ему было 53 года.

Официальные причины смерти пока не сообщаются.

Однако полиция пока не видит в обстоятельствах криминального следа.