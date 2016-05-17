Это уже слишком: Джамала рассказала, за что на нее обиделся Бекир



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джамала, фото: ТСН

Певица пообещала своему мужу больше так не делать

Муж украинской певицы Джамалы Бекир Сулейманов обиделся на нее из-за слишком откровенного и сексуального наряда во время одного из эфиров «Голосу країни-7». Об этом пишет ТСН.

«Мне здорово влетело за один наряд от моего жениха. Он на меня обиделся, сказал: я все понимаю, у тебя есть свой стиль, что ты такая красивая и все такое прочее. Но мне бы хотелось, чтобы ты выглядела уже как замужняя женщина», - вспомнила певица.

«Я говорю: хорошо, я тебя услышала. Если это – его предел, я так больше делать не буду», - пообещала она Бекиру.

Напомним, свадьба Джамалы и Сулейманова состоялась 26 апреля в соответствии с мусульманскими традициями.

Напомним, об отношениях Джамалы и Бекира стало известно в сентябре 2016-го, когда она пришла на Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов в компании симпатичного молодого человека.

После этого своего будущего мужа звезда уже не скрывала, посвящая ему песню на «Голосі країни».

Известно, что Бекир Сулейманов имеет активную гражданскую позицию и поддерживает крымских татар.