Это вам не Monatik в халате: зрители в восторге от номера, которым открылся второй полуфинал «Евровидения»

Второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который прошел в Киеве 11 мая, открыли специальным номером ведущие Александр Скичко и Владимир Остапчук. Это выступление стало самым обсуждаемым в соцсетях и, по отзывам зрителей, полностью затмило блеклое начало первого полуфинала

Фанаты «Евровидения» активно обсуждают в социальных сетях второй полуфинал песенного шоу, прошедший 11 мая. Главным открытием для всех стало феерическое выступление ведущих конкурса Александра Скичко и Владимира Остапчука с артистами хореографического ансамбля «Киев» и народного хора имени Станислава Павлюченко. Специально для номера со знаменитыми национальными коллективами Александр Скичко научился играть на сопилке, а его коллега Владимир Остапчук освоил мелодию на баяне. Открытие не ограничилось одной лишь игрой на музыкальных инструментах, в этом шоу было все: начиная от национальных танцев и заканчивая исполнением самых известных хитов в истории «Евровидения» на украинский манер. Зал «взорвался» от услышанных песен: победительницы 2005 года Хелены Папаризу- My number one, победительницы 2012 года Лорин –Euphoria, Fairytale- Александра Рыбака 2009 года и победной композиции Кончиты Вурст в 2014 году – Rise like a Phoenix.

«А теперь скажите, почему бы не начать первый полуфинал с этого номера ?!Саня, Вова – это БОМБА! Джентльмены, велкам в высшую Лигу!», - так прокомментировал выступление украинских ведущих шоумен Сергей Притула на своей странице в соцсети, не забыв, вспомнить «халат Монатика», который всех «поразил» во время открытия первого полуфинала...

«Хуу!!! Відсерцявідлягло. Якийчудовийукраїнський пролог Євробачення! Порадували!», - написал Народный артист Украины Анатолий Матвійчук, которого также приятно удивило открытие второго полуфинала.

Фанаты конкурса также поддержали Притулу : «Уровень сцены и ведущих не совместим с уровнем выступающих»,«До мурашек. Слава Украине! Героям Слава! Я горжусь своим украинским народом своей страной и культурой… », «Какие же замечательные ведущие у нас!», - вот такие восторженные отзывы можно прочесть под видео с выступлениями Александра Скичко и Владимира Остапчука.

Напомним, что первый полуфинал, который прошел в Киеве 9 мая открывал украинский исполнитель Monatik.

Шоу Александра Скичко и Владимира Остапчука, с народным хором имени Станислава Павлюченко и хореографическим ансамблем «Киев», есть возможность посмотреть на сайте «Главком».