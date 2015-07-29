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    «Это залет»: соцсети взорвались в ответ на фото сына Порошенко в футболке Russia

    • Сьогодні, 15:48
    • Розсилка
    Михаил Порошенко позирует в футболке Russia
    Михаил Порошенко позирует в футболке Russia

    Соцсети мгновенно отреагировали на скандальную публикацию с сыном президента

    Детей президента Украины Петра Порошенко нечасто можно увидеть на экранах и в СМИ, а тем более в соцсетях, где их аккаунты закрыты. Известно, что Михаил, Александра и Евгения Порошенко учатся в престижном британском колледже Concord, пишет Таблоid.

    Благодаря одноклассникам детей президента в сеть попали фотографии из выпускного альбома, которые вызвали скандал. На одной из фотографий Михаил позирует со своими друзьями по хип-хопу в футболке с надписью Russia.

    Соцсети мгновенно отреагировали на этот скандальный факт.

    «Крайний справа - Михаил. Он - младший сын Петра Порошенко. Он - ученик престижного британского колледжа Concord. Он же - владелец стильной футболки Russia. Он же - получит от бати изрядную взбучку за эту фотосессию», - написал журналист Левко Стек.

    Отдельные пользователи обратили внимание, что на футболке трудно разглядеть букву «U» в названии «RUSSIA» и утверждают, что на самом деле на футболке написано «RSSIA». Впрочем, эта аббревиатура расшифровывается как Russian Summer School on Institutional Analysis - Российская летняя школа институционального анализа.

     К тому же, сама футболка выполнена в государственных цветах России - белом, синем и красном.

    Другие же пользователи соцсетей нашли комплект олимпийской формы России предыдущих лет и утверждают, что футболка Михаила Порошенко именно оттуда. Мол, буква «U» просто попала в морщинку ткани на фото.

    «Був не правий…таки Russia…це повний зальот», - написав користувач у мережі твіттер.

    Кстати, Михаил Порошенко в конце мая приедет в Киев, где завершится его обучение в Кловском лицее.

    Сайт «Страна» добавляет, что обучение одного ученика в престижном Concord College стоит родителям 1,3 млн гривен ежегодно.

     Касательно фото, отмечается, что накануне выпускных экзаменов дети Порошенко участвовали в традиционном Photo Day - выпускной фотосессии.

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    Михаил Порошенко в компании друзей
    «Это залет»: соцсети взорвались в ответ на фото сына Порошенко в футболке Russia
    Саша Порошенко с приятелем из колледжа
    Михаил Порошенко «засветился» в футболке с надписью Russia
    «Это залет»: соцсети взорвались в ответ на фото сына Порошенко в футболке Russia
    Михаил Порошенко с друзьями
    Очевидно, у Саши Порошенко в колледже много друзей
    «Это залет»: соцсети взорвались в ответ на фото сына Порошенко в футболке Russia

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