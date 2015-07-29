«Это залет»: соцсети взорвались в ответ на фото сына Порошенко в футболке Russia

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Михаил Порошенко позирует в футболке Russia

Соцсети мгновенно отреагировали на скандальную публикацию с сыном президента

Детей президента Украины Петра Порошенко нечасто можно увидеть на экранах и в СМИ, а тем более в соцсетях, где их аккаунты закрыты. Известно, что Михаил, Александра и Евгения Порошенко учатся в престижном британском колледже Concord, пишет Таблоid.

Благодаря одноклассникам детей президента в сеть попали фотографии из выпускного альбома, которые вызвали скандал. На одной из фотографий Михаил позирует со своими друзьями по хип-хопу в футболке с надписью Russia.

Соцсети мгновенно отреагировали на этот скандальный факт.

«Крайний справа - Михаил. Он - младший сын Петра Порошенко. Он - ученик престижного британского колледжа Concord. Он же - владелец стильной футболки Russia. Он же - получит от бати изрядную взбучку за эту фотосессию», - написал журналист Левко Стек.

Отдельные пользователи обратили внимание, что на футболке трудно разглядеть букву «U» в названии «RUSSIA» и утверждают, что на самом деле на футболке написано «RSSIA». Впрочем, эта аббревиатура расшифровывается как Russian Summer School on Institutional Analysis - Российская летняя школа институционального анализа.

К тому же, сама футболка выполнена в государственных цветах России - белом, синем и красном.

Другие же пользователи соцсетей нашли комплект олимпийской формы России предыдущих лет и утверждают, что футболка Михаила Порошенко именно оттуда. Мол, буква «U» просто попала в морщинку ткани на фото.

«Був не правий…таки Russia…це повний зальот», - написав користувач у мережі твіттер.

Кстати, Михаил Порошенко в конце мая приедет в Киев, где завершится его обучение в Кловском лицее.

Сайт «Страна» добавляет, что обучение одного ученика в престижном Concord College стоит родителям 1,3 млн гривен ежегодно.

Касательно фото, отмечается, что накануне выпускных экзаменов дети Порошенко участвовали в традиционном Photo Day - выпускной фотосессии.