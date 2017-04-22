«Этот голос, мягко говоря, не очень»: в сети раскритиковали пение Брежневой

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Пользователи не оценили выступление певицы

Украинская певица Вера Брежнева приняла участие в российской версии вокального шоу «Голос. Дети», однако ее выступление подверглось жесткой критике в соцсетях.

Вместе с артисткой выступили подопечные Димы Билана: Елизавета Качурак, Никита Власенко и Милана Пак, которые исполнили хит артистки «Любовь спасет мир».

Роликом с выступления девочек с Брежневой поделился в своем Instagram сам звездный тренер.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Апр 22 2017 в 1:16 PDT

Многие пользователи остались недовольны пением Веры, отметив, что она своим вокалом только мешала маленьким подопечным Билана.

Поклонники шоу написали, что у артистки нет голоса и она не может выступать без фонограммы.

Приводим некоторые комментарии под публикацией Димы Билана.

«Петь не может совсем, позорно».

«Только она не поет. Красивая девушка, но пения в ней zero…».

«Слабый голос, без фанеры никак».

«Вера, по-моему, мешает своим криком петь девочке».

«Этот голос, мягко говоря, не очень…»

«Она – красотка Вера, но петь вообще ни-ни-ни».

«Даааа, хорошая внешность и муж-продюсер сделали из Веры знаменитую певицу. А голоса у нее как не было, так и не будет».

«Почему Верочка так плохо спела?»

Джерело: Обозреватель