«Этот голос, мягко говоря, не очень»: в сети раскритиковали пение Брежневой
- Сьогодні, 15:51
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Пользователи не оценили выступление певицы
Украинская певица Вера Брежнева приняла участие в российской версии вокального шоу «Голос. Дети», однако ее выступление подверглось жесткой критике в соцсетях.
Вместе с артисткой выступили подопечные Димы Билана: Елизавета Качурак, Никита Власенко и Милана Пак, которые исполнили хит артистки «Любовь спасет мир».
Роликом с выступления девочек с Брежневой поделился в своем Instagram сам звездный тренер.
Многие пользователи остались недовольны пением Веры, отметив, что она своим вокалом только мешала маленьким подопечным Билана.
Поклонники шоу написали, что у артистки нет голоса и она не может выступать без фонограммы.
Приводим некоторые комментарии под публикацией Димы Билана.
«Петь не может совсем, позорно».
«Только она не поет. Красивая девушка, но пения в ней zero…».
«Слабый голос, без фанеры никак».
«Вера, по-моему, мешает своим криком петь девочке».
«Этот голос, мягко говоря, не очень…»
«Она – красотка Вера, но петь вообще ни-ни-ни».
«Даааа, хорошая внешность и муж-продюсер сделали из Веры знаменитую певицу. А голоса у нее как не было, так и не будет».
«Почему Верочка так плохо спела?»
Джерело: Обозреватель