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    «Этот голос, мягко говоря, не очень»: в сети раскритиковали пение Брежневой

    • Сьогодні, 15:51
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    Пользователи не оценили выступление певицы

    Украинская певица Вера Брежнева приняла участие в российской версии вокального шоу «Голос. Дети», однако ее выступление подверглось жесткой критике в соцсетях.

    Вместе с артисткой выступили подопечные Димы Билана: Елизавета Качурак, Никита Власенко и Милана Пак, которые исполнили хит артистки «Любовь спасет мир». 

    Роликом с выступления девочек с Брежневой поделился в своем Instagram сам звездный тренер.

    Многие пользователи остались недовольны пением Веры, отметив, что она своим вокалом только мешала маленьким подопечным Билана.

    Поклонники шоу написали, что у артистки нет голоса и она не может выступать без фонограммы.

    Приводим некоторые комментарии под публикацией Димы Билана.

    «Петь не может совсем, позорно».

    «Только она не поет. Красивая девушка, но пения в ней zero…».

    «Слабый голос, без фанеры никак».

    «Вера, по-моему, мешает своим криком петь девочке».

    «Этот голос, мягко говоря, не очень…»

    «Она – красотка Вера, но петь вообще ни-ни-ни».

    «Даааа, хорошая внешность и муж-продюсер сделали из Веры знаменитую певицу. А голоса у нее как не было, так и не будет».

    «Почему Верочка так плохо спела?» 

    Джерело: Обозреватель

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