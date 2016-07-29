Ева Лонгория стала доктором наук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еще до того как стать актрисой, Ева Лонгория получила степень бакалавра в области кинезиологии (дисциплина, изучающая мышечное движение во всех его проявлениях).

На этом Лонгория решила не останавливаться и продолжила обучение, правда, уже в творческой сфере.

И вот на днях актриса получила степень доктора наук в области изобразительного искусства. Окончание своего обучения Ева решила отметить по-простому: в небольшом кафе Dairy Queen, вместо того, чтобы устраивать большую вечеринку в свою честь. «Некоторые звезды глупы, но я доказала, что не одна из них, - рассказывает актриса. – Если честно, моя мама говорит, что я отстающая, потому что я последняя из членов своей семьи получаю степень». После церемонии вручения дипломов 42-летняя Ева пошутила в Snapchat, что теперь ее нужно звать только доктор Лонгория – Бастон.