«Евровидение-2017»: Андрей Данилко посоветовал РФ взять паузу с конкурсом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинский артист считает, что России не следует участвовать в этом году в конкурсе

Популярный украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко, получивший известность под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, отметил, что лучшим решением для России было бы взять в этом году паузу и не участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», пишет Лайм.

«Первый канал не должен был говорить о бойкоте, игнорировании или саботаже конкурса, а просто принять решение, что в этом году в связи с политической ситуацией между странами не участвовать в «Евровидении». Мне кажется, в этом случае пауза – лучшее решение», - отметил артист.

«Конечно, я был на стороне Юлии Самойловой, над политической ситуацией. Я говорил, что она едет не с автоматом, она едет с песней. Мне показалось, что это может быть. Но когда я услышал это решение СБУ, я подумал: они правы. Они правы по одной простой причине. Не потому, что они черствые, жестокие или бессердечные люди. Я думаю, что они руководствовались тем, чтобы предотвратить провокации, которые могут быть», - отметил Данилко.

Также певец прокомментировал неожиданное предложение ЕВС о том, что Самойлова может выступить дистанционно: «Может быть, это веяние времени, возможно, это и может быть. Но все-таки в паузе я вижу больше смысла. Чтобы не обострять, чтобы не усугублять ситуацию».

Напомним, что сегодня руководство Первого канала отвергло данное предложение.

«Первый канал получил официальное предложение EBU, заключающееся в том, чтобы российская участница «Евровидения» Юлия Самойлова выступила в полуфинале конкурса посредством прямой трансляции из Москвы. В связи с этим мы считаем необходимым заявить следующее. Первый канал действовал в полном соответствии с правилами «Евровидения» и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован EBU и остается действующим конкурсантом. Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения», – говорится в заявлении Первого канала.