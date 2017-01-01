«Евровидение-2017»: Болгария отправит на конкурс самого юного участника
- Сьогодні, 13:44
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Розсилка
На международном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Болгарию представит молодой исполнитель Кристиан Костов.
«Участие в конкурсе — это для меня самый большой и волнующий подарок. Я получил его за два дня до своего 17-летия.
На данный момент я самый молодой среди исполнителей, но именно это меня дополнительно мотивирует. Я хочу показать, что для выступления важно иметь большое сердце, талант и вдохновение», — сказал Кристиан в интервью Болгарскому национальному телевидению.
В Болгарии парень стал знаменитым благодаря участию в шоу «Х-фактор». Его дебютная песня «Ты не для меня» была самой популярной в болгарском радиоэфире на протяжении двух недель. На «Евровидении-20117» болгарин представит поп-композицию «Beautiful Mess». Песня посвящена молодым людям, которые отстаивают то, во что искренне верят.
Напомним, что Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald c песней Time.
Их песня победила в финале национального отбора, который проходил в Киеве 25 февраля 2017 года.
По материалам: СТБ