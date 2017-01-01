«Евровидение-2017»: депутат Госдумы предложил отказаться от трансляции песенного конкурса
- Сьогодні, 17:13
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Скандалы вокруг международного песенного конкурса не утихают.
Депутат заявил, что обращается к патриотизму и гражданской бдительности Константина Эрнста.
«Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение», — написал депутат в своём обращении.
Напомним, что на днях в СМИ назвали имя нового артиста, который может представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в Киеве.
В Киев может поехать 21-летняя победительница российского вокального шоу «Голос» Дарья Антонюк.
Ранее главным претендентом поездки в Киев называли Александра Панайотова. Однако, после заявления менеджера певца о том, что Александр не жалеет, что не поедет на «Евровидение-2017», фавориткой назвали именно Антонюк.
Официально представителя России должны назвать до 11 марта.
Напомним, что Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald c песней Time.
Их песня победила в финале национального отбора, который проходил в Киеве 25 февраля 2017 года.
По материалам: Эхо Москвы