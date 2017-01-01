«Евровидение-2017»: депутат Госдумы предложил отказаться от трансляции песенного конкурса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скандалы вокруг международного песенного конкурса не утихают.

Депутат заявил, что обращается к патриотизму и гражданской бдительности Константина Эрнста.

«Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение», — написал депутат в своём обращении.

Напомним, что на днях в СМИ назвали имя нового артиста, который может представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в Киеве.

В Киев может поехать 21-летняя победительница российского вокального шоу «Голос» Дарья Антонюк.

Ранее главным претендентом поездки в Киев называли Александра Панайотова. Однако, после заявления менеджера певца о том, что Александр не жалеет, что не поедет на «Евровидение-2017», фавориткой назвали именно Антонюк.

Официально представителя России должны назвать до 11 марта.

Напомним, что Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald c песней Time.

Их песня победила в финале национального отбора, который проходил в Киеве 25 февраля 2017 года.

По материалам: Эхо Москвы





