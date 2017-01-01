«Евровидение-2017»: Дима Билан в восторге от выступления скандального Кристиана Костова

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Представитель от Болгарии на «Евровидении-2017» Кристиан Костов рассказал, как его поддерживал его наставник на проекте «Голос. Дети» Дима Билан.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам второго полуфинала.

«Да, мы получили сообщение от Димы Билана, который опубликовал его в своем Instagram. Там была моя фотография и слова поддержки, также он сказал, что он всегда с нами. Кроме того, его менеджер написал нам письмо, в котором подчеркнул, что его сильно поразило наше выступление. Мне очень приятно после таких слов», – отметил исполнитель.

Напомним, что участник конкурса «Евровидение-2017» от Болгарии Кристиан Костов выступал в 2014 году в аннексированном Крыму.

Видео концерта с участием Кристиана Костова опубликовали пользователи в соцсети.

Концерт, в котором принимал участие юный болгарский певец, состоялся 1 июня 2014 года в международном детском центре «Артек».

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