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    «Евровидение-2017»: Дима Билан в восторге от выступления скандального Кристиана Костова

    • Сьогодні, 11:50
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    Представитель от Болгарии на «Евровидении-2017» Кристиан Костов рассказал, как его поддерживал его наставник на проекте «Голос. Дети» Дима Билан.

    Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам второго полуфинала.

    «Да, мы получили сообщение от Димы Билана, который опубликовал его в своем Instagram. Там была моя фотография и слова поддержки, также он сказал, что он всегда с нами. Кроме того, его менеджер написал нам письмо, в котором подчеркнул, что его сильно поразило наше выступление. Мне очень приятно после таких слов», – отметил исполнитель.

    Напомним, что участник конкурса «Евровидение-2017» от Болгарии Кристиан Костов выступал в 2014 году в аннексированном Крыму.

    Видео концерта с участием Кристиана Костова опубликовали пользователи в соцсети.

    Концерт, в котором принимал участие юный болгарский певец, состоялся 1 июня 2014 года в международном детском центре «Артек». 

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