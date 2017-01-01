«Евровидение-2017»: Джамала отказалась комментировать участие Самойловой в песенном конкурсе

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Победительница «Евровидения-2016» крымско-татарская певица Джамала решила не высказывать свое мнение по поводу участия Юлии Самойловой в международном песенном конкурсе..

Однако, певица отметила, что выход российской певицы на сцену с флагом является политикой.

«Я не просматривала номера участников - просто некогда. А вот о Юлии Самойловой не спрашивайте – не высказывалась и ничего в будущем говорить не стану. Как бы мы не относились к этому конкурсу, называя его музыкальным, когда ты выходишь с конкретным флагом – это уже политика. И в данном случае нужно засунуть свои амбиции подальше, потому что побеждает страна», – рассказала Джамала в интервью КП.

Так же певица рассказала о том, что ноябре собирается выпустить альбом и готовит номера открытия и закрытия «Евровидение-2017».

Но несмотря на плотный рабочий график, Джамала не забывает о грядущей свадьбе с Бекиром Сулеймановым и даже выбрала два свадебных платья.

«Дату не скажу. Платье уже выбрала, и не одно, их сейчас дошивают. Дизайнеры – украино-грузинские. Одно платье будет в крымско-татарском стиле. Кольца покупали у украинского производителя. Сама свадьба будет в смешанном стиле – крымско-татарская и украинская. Расписываться и праздновать будем в Киеве. Конечно же, идеальное место для свадьбы – Крым, но увы… Будет и маленькое свадебное путешествие в Европе!»,- рассказала певица.