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    «Евровидение-2017»: Джамала прокомментировала пополнение финалистов нацотбора

    • Сьогодні, 13:57
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    После завершения третьего полуфинала национального отбора Евровидения, в соцсетях появились отдельные просьбы вернуть в финал конкурса группу KADNAY.

    Джамала, которая является членом жюри в украинском национальном отборе, заявила, что несмотря на то, что Kadnay стали лидерами судейского голосования, они получили довольно слабую поддержку зрителей, пишет канал 24.

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    «Невозможно изменить правила. Народ так проголосовал», – заявила певица в соцсети.

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    Группа Kadnay представила песню Freedom In My Mind. На сцене появились Дима Каднай и Фил Коляденко. Джамалу приятно удивил вокал Коляденко, а также поразил сам номер.

    Напомним, что в субботу определились все шесть финалистов шоу – это Illaria и Rozhden, которые прошли в первом полуфинале, Tayanna и группа «Сальто назад», прорвавшиеся вперед во втором туре, а также O.Torvald и MELOVIN, покорившие слушателей в третьем отборе.

    «Скотч» собрал досье на украинских музыкантов, каждый из которых потенциально может представлять Украину в финале европейского конкурса. Более подробно узнать о финалистах можно здесь.


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