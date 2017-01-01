«Евровидение-2017»: Джамала прокомментировала пополнение финалистов нацотбора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После завершения третьего полуфинала национального отбора Евровидения, в соцсетях появились отдельные просьбы вернуть в финал конкурса группу KADNAY.

Джамала, которая является членом жюри в украинском национальном отборе, заявила, что несмотря на то, что Kadnay стали лидерами судейского голосования, они получили довольно слабую поддержку зрителей, пишет канал 24.

«Невозможно изменить правила. Народ так проголосовал», – заявила певица в соцсети.

Группа Kadnay представила песню Freedom In My Mind. На сцене появились Дима Каднай и Фил Коляденко. Джамалу приятно удивил вокал Коляденко, а также поразил сам номер.

Напомним, что в субботу определились все шесть финалистов шоу – это Illaria и Rozhden, которые прошли в первом полуфинале, Tayanna и группа «Сальто назад», прорвавшиеся вперед во втором туре, а также O.Torvald и MELOVIN, покорившие слушателей в третьем отборе.

«Скотч» собрал досье на украинских музыкантов, каждый из которых потенциально может представлять Украину в финале европейского конкурса. Более подробно узнать о финалистах можно здесь.



