«Евровидение-2017»: финалисты первого полуфинала провели жеребьевку

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eurovision.tv

В Киеве состоялся первый полуфинал международного конкурса «Евровидения-2017»

После выступления в первом полуфинале и оглашения результатов, десять финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2017» дали совместную пресс-конференцию и узнали в какой части финала им предстоит выступить 13 мая.

По результатам жеребьевки в первой половине финала выступят представители следующих стран: : SunStroke Project (Молдавия), Dihaj (Азербайджан), Кася Мось (Польша), Арцвик (Армения), Салвадор Собрал (Португалия).

Во второй части финала выступят представители Греции, Швеции, Австралии, Кипра и Бельгии.

Напомним, что общая жеребьевка, во время которой конкурсанты узнают под каким номером они выступят в финале, состоится после второго полуфинала.

Фото: eurovision.tv