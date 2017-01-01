«Евровидение-2017»: финалисты первого полуфинала провели жеребьевку
- Сьогодні, 03:12
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Розсилка
В Киеве состоялся первый полуфинал международного конкурса «Евровидения-2017»
После выступления в первом полуфинале и оглашения результатов, десять финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2017» дали совместную пресс-конференцию и узнали в какой части финала им предстоит выступить 13 мая.
По результатам жеребьевки в первой половине финала выступят представители следующих стран: : SunStroke Project (Молдавия), Dihaj (Азербайджан), Кася Мось (Польша), Арцвик (Армения), Салвадор Собрал (Португалия).
Во второй части финала выступят представители Греции, Швеции, Австралии, Кипра и Бельгии.
Напомним, что общая жеребьевка, во время которой конкурсанты узнают под каким номером они выступят в финале, состоится после второго полуфинала.
Фото: eurovision.tv