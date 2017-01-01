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    «Евровидение-2017»: финалисты первого полуфинала провели жеребьевку

    • Сьогодні, 03:12
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    eurovision.tv

    В Киеве состоялся первый полуфинал международного конкурса «Евровидения-2017»

    После выступления в первом полуфинале и оглашения результатов, десять финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2017» дали совместную пресс-конференцию и узнали в какой части финала им предстоит выступить 13 мая.

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    По результатам жеребьевки в первой половине финала выступят представители следующих стран: : SunStroke Project (Молдавия), Dihaj (Азербайджан), Кася Мось (Польша), Арцвик (Армения), Салвадор Собрал (Португалия). 

    Во второй части финала выступят представители Греции, Швеции, Австралии, Кипра и Бельгии.

    Напомним, что общая жеребьевка, во время которой конкурсанты узнают под каким номером они выступят в финале, состоится после второго полуфинала. 

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    Представительница Бельгии выступит во второй части финала
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    Фото: eurovision.tv

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