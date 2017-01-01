«Евровидение-2017»: Кириленко прокомментировал вероятное введение санкций против Украины



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Киев готов разъяснить ситуацию Европейскому вещательному союзу и разложить все по полочкам.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Украина готова еще раз объяснить Европейскому вещательному союзу, почему участница от России не может выступить на главной сцене «Евровидение-2017»:

«Считаю, что наша позиция будет воспринята членами ЕВС. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких. Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение ЕВС, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования», – заявил Кириленко в интервью сайту Обозреватель.

По его словам, вряд ли все в ЕВС являются большими друзьями Кремля.

Напомним, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года в связи с тем, что российская певица гастролировала на территории аннексированного Крыма в 2015 году.



