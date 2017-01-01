«Евровидение-2017»: клип фаворита конкурса Франческо Габбани набрал 90 миллионов просмотров

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Франческо Габбани

Букмекеры в один голос пророчат ему победу

Фаворит «Евровидения-2017» итальянец Франческо Габбани еще до старта конкурса стал любимцем публики. Букмекеры в один голос пророчат ему победу, а его незамысловатая на первый взгляд песня «Occidentali’s Karma» бьет рекорды просмотров в интернете. Композиция уже является самой просматриваемой за всю историю «Евровидения».

Премьера видеоклипа состоялась 9 февраля 2017 года. За это время ролик набрал более 90,5 миллионов просмотров, а это действительно рекордный показатель для Евровидения.

Франческо стал победителем знаменитого фестиваля итальянской музыки «Сан-Ремо 2017», который в Италии считается своеобразным нацотбором на Евровидение. Итальянские участники практически всегда исполняют свои треки на родном языке, поэтому выигрышно выделяются на фоне остальных. Франческо не стал исключением.