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    «Евровидение-2017»: клип фаворита конкурса Франческо Габбани набрал 90 миллионов просмотров

    • Сьогодні, 13:39
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    Франческо Габбани
    Франческо Габбани

    Букмекеры в один голос пророчат ему победу

    Фаворит «Евровидения-2017» итальянец Франческо Габбани еще до старта конкурса стал любимцем публики. Букмекеры в один голос пророчат ему победу, а его незамысловатая на первый взгляд песня «Occidentali’s Karma» бьет рекорды просмотров в интернете. Композиция уже является самой просматриваемой за всю историю «Евровидения». 

    Премьера видеоклипа состоялась 9 февраля 2017 года. За это время ролик набрал более 90,5 миллионов просмотров, а это действительно рекордный показатель для Евровидения.

    Франческо стал победителем знаменитого фестиваля итальянской музыки «Сан-Ремо 2017», который в Италии считается своеобразным нацотбором на Евровидение. Итальянские участники практически всегда исполняют свои треки на родном языке, поэтому выигрышно выделяются на фоне остальных. Франческо не стал исключением.

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