Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
- Сьогодні, 00:10
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Несколько минут назад подошел к концу второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017».
о итогам голосования телезрителей и жюри, в финал международного песенного конкурса вышли представители десяти стран-участниц:
- Болгария: Кристиан Костов – Beautiful Mess
- Беларусь: NAVIBAND – «Гісторыя Майго Жыцця»
- Хорватия: Жак Худек – My Friend
- Венгрия: Йоцы Папай – Origo
- Дания: Аня Ниссен – Where I Am
- Израиль: Имри Зив – I Feel Alive
- Румыния: Илинка и Алекс Флоря – Yodel It!
- Норвегия: JOWST – Grab The Moment
- Нидерланды: OG3NE – Lights and Shadows
- Австрия: Натан Трент – Running On Air
Напомним, что по правилам конкурса, в финале шоу, который состоится 13 мая в Киеве, по умолчанию выступает представитель Украины - группа O.Torvald c песней Time, а также представители стран-основательниц конкурса: Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия. К ним присоединились десять победителей первого полуфинала, который состоялся 9 мая: Молдова, Армения, Азербайджан, Кипр, Бельгия, Швеция, Польша, Австралия, Греция и Португалия.
Фото: eurovision.tv