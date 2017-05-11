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    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал

    • Сьогодні, 00:10
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    Несколько минут назад подошел к концу второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

    о итогам голосования телезрителей и жюри, в финал международного песенного конкурса вышли представители десяти стран-участниц:

    • Болгария: Кристиан Костов – Beautiful Mess
    • Беларусь: NAVIBAND – «Гісторыя Майго Жыцця»
    • Хорватия: Жак Худек – My Friend
    • Венгрия: Йоцы Папай – Origo
    • Дания: Аня Ниссен – Where I Am
    • Израиль: Имри Зив – I Feel Alive
    • Румыния: Илинка и Алекс Флоря – Yodel It!
    • Норвегия: JOWST – Grab The Moment
    • Нидерланды: OG3NE – Lights and Shadows
    • Австрия: Натан Трент – Running On Air

    Напомним, что по правилам конкурса, в финале шоу, который состоится 13 мая в Киеве, по умолчанию выступает представитель Украины - группа O.Torvald  c песней Time, а также представители стран-основательниц конкурса: Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия. К ним присоединились десять победителей первого полуфинала, который состоялся 9 мая: Молдова, Армения, Азербайджан, Кипр, Бельгия, Швеция, Польша, Австралия, Греция и Португалия.

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    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал
    Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал

    Фото: eurovision.tv 

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