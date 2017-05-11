Результаты «Евровидения-2017»: Скандальный Кристиан Костов из Болгарии попал в финал

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Несколько минут назад подошел к концу второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

о итогам голосования телезрителей и жюри, в финал международного песенного конкурса вышли представители десяти стран-участниц:

Болгария: Кристиан Костов – Beautiful Mess

Беларусь: NAVIBAND – «Гісторыя Майго Жыцця»

Хорватия: Жак Худек – My Friend

Венгрия: Йоцы Папай – Origo

Дания: Аня Ниссен – Where I Am

Израиль: Имри Зив – I Feel Alive

Румыния: Илинка и Алекс Флоря – Yodel It!

Норвегия: JOWST – Grab The Moment

Нидерланды: OG3NE – Lights and Shadows

Австрия: Натан Трент – Running On Air

Публикация от Eurovision Ukraine Евровидение (@eurovision.ua) Май 11 2017 в 12:49 PDT

Напомним, что по правилам конкурса, в финале шоу, который состоится 13 мая в Киеве, по умолчанию выступает представитель Украины - группа O.Torvald c песней Time, а также представители стран-основательниц конкурса: Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия. К ним присоединились десять победителей первого полуфинала, который состоялся 9 мая: Молдова, Армения, Азербайджан, Кипр, Бельгия, Швеция, Польша, Австралия, Греция и Португалия.

Фото: eurovision.tv