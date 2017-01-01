«Евровидение-2017»: Милла Йовович хотела быть ведущей конкурса

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Популярная голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович не против была вести конкурс Евровидения 2017

13 мая в Киеве состоялось «Евровидение-2017», ведущими конкурса были Тимур Мирошниченко, Александр Скичко и Владимир Остапчук.

По словам продюсера Олега Боднарчука, одной из ведущих конкурса очень хотела быть 41-летняя американская актриса Милла Йовович. При этом звезда была согласна на минимальный гонорар.

«Вы не спите и вам это не снится. Наши, выбирая хед-лайнера для Евровидения, отказали Lady Gaga и выбрали Руслану. Пришло время раскрыть карты. Вот вам еще одна тайна. Одной из ведущих конкурса за символический гонорар очень хотела быть Милла Йовович. Ее менеджер написал мне письмо, поскольку знал, что я занимаюсь этим и просил о переговорах. Уверен, что Милле отказано по той же причине, что и Lady Gaga», – написал Боднарчук на своей соцстраничке.

Напомним, Lady Gaga должна была выступить в финале «Евровидения-2017» в Киеве.

По словам продюсера Джамалы Игоря Тарнопольского, Lady Gaga отказали, поскольку в бюджете из 30 миллионов евро (примерно 870 млн грн.) для нее не нашлось 200 тыс. долларов (примерно 5, 2 млн грн.).