«Евровидение-2017»: Началась онлайн-трансляция гранд-финала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Совсем скоро мы узнаем кто станет победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2017»

Сегодня на сцену выйдут представители 26 стран-участниц.

По результатам первого полуфинала в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия.

По итогам голосования победителями второго полуфинала стали конкурсанты из Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Напомним, что автоматически в финал попадают 5 представителей стран-основательниц конкурса, а именно Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, а также Украина как победитель прошлогоднего «Евровидения» .

26 стран выступят в следующем порядке:

1. Израиль

2. Польша

3. Беларусь

4. Австрия

5. Армения

6. Нидерланды

7. Молдова

8. Венгрия

9. Италия

10. Дания

11. Португалия

12. Азербайджан

13. Хорватия

14. Австралия

15. Греция

16. Испания

17. Норвегия

18. Великобритания

19. Кипр

20. Румыния

21. Германия

22. Украина

23. Бельгия

24. Швеция

25. Болгария

26. Франция