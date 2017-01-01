«Евровидение-2017»: определились победители второго полуфинала национального отбора

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Во втором полуфинале национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2017» победили Illaria и Rozhden.

От судей наименьшее баллов получила indie-группа Letay, а больше всего — исполнитель Rozhden.

Зрители также в один балл оценили выступление Letay, а вот больше всего голосов отдали за Illaria.

Кроме победителей, во втором полуфинале участвовали Мила Нитич, Kuznetsov, Aghizma, Detach, Panivalkova.

Напомним, в первом полуфинале национального отбора на «Евровидение-2017» победили Tayanna и группа «Сальто Назад».

Третий и заключительный полуфинал национального отбора состоится 18 февраля. Имя музыканта, который весной представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале — 25 февраля.