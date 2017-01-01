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    «Евровидение-2017»: определились победители второго полуфинала национального отбора

    • Сьогодні, 22:19
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    Во втором полуфинале национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2017» победили Illaria и Rozhden.

    От судей наименьшее баллов получила indie-группа Letay, а больше всего — исполнитель Rozhden.

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    Зрители также в один балл оценили выступление Letay, а вот больше всего голосов отдали за Illaria.

    Кроме победителей, во втором полуфинале участвовали Мила Нитич, Kuznetsov, Aghizma, Detach, Panivalkova.

    Напомним, в первом полуфинале национального отбора на «Евровидение-2017» победили Tayanna и группа «Сальто Назад».

    Третий и заключительный полуфинал национального отбора состоится 18 февраля. Имя музыканта, который весной представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале — 25 февраля.

    Джерело: 24 канал
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