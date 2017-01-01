«Евровидение»: опубликовано видео первой открытой репетиции



Розсилка ВІДПРАВИТИ

5 мая состоялась вторая открытая репетиция Международного конкурса "Евровидение-2017". Свои вокальные данные и концертные спецэффекты продемонстрировали конкурсанты 8 стран, которые выступят в полуфиналах.

Первой на главной сцене Евровидения появилась конкурсантка из Армении Artsvik, которую букмекеры относят к пятерке фаворитов конкурса. Во время ее выступления на сцене появлялись национальные орнаменты и образы птиц, которые символизируют название песни Fly With Me.

Вторым сцену Евровидения покорял представитель Словении Омар Набер, который второй раз принимает участие в песенном конкурсе. Латвийская группа Triana Park представила песню о любви. По стилю и манере исполнения представители «Евровидения-2017» напоминали украинский коллектив The HARDKISS.

Индивидуальные репетиции посетили представители стран-основательниц «Евровидениея». В частности, фаворит конкурса итальянец Франческо Габбани, которому букмекеры прогнозируют победу.

Напомним, что международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве 9, 11 и 13 мая. Расписание концертов и цены на билеты вы можете узнать здесь.

Джерело: 24 канал