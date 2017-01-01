  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    «Евровидение»: опубликовано видео первой открытой репетиции

    • Сьогодні, 20:02
    • Розсилка

    5 мая состоялась вторая открытая репетиция Международного конкурса "Евровидение-2017". Свои вокальные данные и концертные спецэффекты продемонстрировали конкурсанты 8 стран, которые выступят в полуфиналах.

    Первой на главной сцене Евровидения появилась конкурсантка из Армении Artsvik, которую букмекеры относят к пятерке фаворитов конкурса. Во время ее выступления на сцене появлялись национальные орнаменты и образы птиц, которые символизируют название песни Fly With Me.

    Вторым сцену Евровидения покорял представитель Словении Омар Набер, который второй раз принимает участие в песенном конкурсе. Латвийская группа Triana Park представила песню о любви. По стилю и манере исполнения представители «Евровидения-2017» напоминали украинский коллектив The HARDKISS.

    Индивидуальные репетиции посетили представители стран-основательниц «Евровидениея». В частности, фаворит конкурса итальянец Франческо Габбани, которому букмекеры прогнозируют победу.

    Напомним, что международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве 9, 11 и 13 мая. Расписание концертов и цены на билеты вы можете узнать здесь.

    Джерело: 24 канал

    Читайте також
    Евровидение 2017
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ