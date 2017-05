«Евровидение-2017»: порядок выступлений участников в финале

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня в 22.00 на телеканале UA:Перший состоится финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Напомним, что по результатам двух полуфиналов которые состоялись 9 и 11 мая, в гранд-финал вышли следующие страны: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия.

Отметим, что по правилам конкурса автоматически в финал попали 5 представителей стран-основательниц песенного конкурса «Евровидение», а именно Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, а также Украина, которую представляет группа O.Torvald, в качестве победителя прошлогоднего песенного конкурса.

И так, номер и порядок выступлений участников на Евровидении 2017 в гранд-финале, который состоится сегодня в 22.00:

01. Израиль. IMRI – I Feel Alive

02. Польша. Kasia Moś – Flashlight

03. Беларусь. Naviband – Story of My Life

04. Австрия. Nathan Trent – Running On Air

05. Армения. Artsvik – Fly With Me

06. Нидерланды. TOG3NE – Lights and Shadows

07. Молдова. Sunstroke Project – Hey Mamma

08. Венгрия. Joci Pápai – Origo

09. Италия. Francesco Gabbani – Occidentali's Karma

10. Дания. Anja – Where I Am

11. Португалия. Salvador Sobral – Amar Pelos Dois

12. Азербайджан. Dihaj – Skeletons

13. Хорватия. Jacques Houdek – My Friend

14. Австралия. Isaiah – Don't Come Easy

15. Греция. Demy – This is Love

16. Испания. Manel Navarro – Do It For Your Lover

17. Норвегия. JOWST – Grab The Moment

18. Великобритания. Lucie Jones – Never Give Up On You

19. Кипр. Hovig – Gravity

20. Румыния. Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It!

21. Германия. Levina – Perfect Life

22. Украина. O.Torvald – Time

23. Бельгия. Blanche – City Lights

24. Швеция. Robin Bengtsson – I Can't Go On

25. Болгария. Kristian Kostov – Beautiful Mess

26. Франция. Alma – Requiem

Ну а пока весь мир находится в ожидании гранд-финала международного песенного конкурса «Евровидение-2017», предлагаем вам посмотреть самые яркие фото с первых двух полуфиналов.

Фото: eurovision.tv