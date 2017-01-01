«Евровидение-2017»: Прямая трансляция второго полуфинала конкурса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В сегодняшнем полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2017» выйдут на сцену 18 участников из разных стран.

Во время выступлений у всех жителей Украины появится возможность проголосовать за своих фаворитов. По результатам зрительского голосования и вердикта национальных жюри будут выбраны 10 конкурсантов, которые пройдут в финал. Гранд-финал состоится 13 мая, на киевской арене МВЦ.

Голосовать можно с помощью телефонных звонков и сообщений. Звонки возможны как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Услуга доступна для всех GSM сетей на территории Украины. Окно для голосования будет открыто в течение 15 минут после того, как последний конкурсант второго полуфинала выступит на главной сцене песенного конкурса «Евровидения-2017». Количество звонков и отправленных сообщений не должно превышать лимит в 20 голосов.

Номер для звонков – 0 900 30 07. Смс с текстом «XX» (где XX – номер участника второго полуфинала «Евровидения-2017») отправлять на номер 7766.

Во время второго полуфинала на сцене МВЦ в Киеве выступят представители 18 стран-участниц в следующем порядке:

1. Сербия: Тияна Богичевич – In Too Deep

2. Австрия: Натан Трент – Running On Air

3. Македония: Яна Бурческа – Dance Alone

4. Мальта: Клаудия Фаниелло – Breathlessly

5. Румыния: Илинка и Алекс Флоря – Yodel It!

6. Нидерланды: OG3NE – Lights and Shadows

7. Венгрия: Йоцы Папай – Origo

8. Дания: Аня Ниссен – Where I Am

9. Ирландия: Брендан Мюррей – Dying to Try

10. Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон – Spirit of the Night

11. Хорватия: Жак Худек – My Friend

12. Норвегия: JOWST – Grab The Moment

13. Швейцария: Timebelle – Apollo

14. Беларусь: NAVIBAND – «Гісторыя Майго Жыцця»

15. Болгария: Кристиан Костов – Beautiful Mess

16. Литва: Fusedmarc – Rain Of Revolution

17. Эстония: Койт Тооме и Лаура – Verona

18. Израиль: Имри Зив – I Feel Alive