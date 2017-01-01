«Евровидение-2017»: результаты первого полуфинала
- Сьогодні, 00:08
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Пару минут назад закончился первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017» и стала известна первая десятка финалистов.
Напомним, что по правилам «Евровидения» в финал конкурса, который состоится 13 мая в Киеве, автоматом попали 5 стран-участниц: Украина, Франция, Испания, Германия, Италия, Великобритания.
В первом полуфинале выступили представители следующих стран: Швеция, Грузия, Австралия, Албания, Бельгия, Черногория, Финляндия, Азербайджан, Португалия, Греция, Польша, Молдавия, Исландия, Чехия, Кипр, Армения, Словения, Латвия.
По результатам голосования компетентного жюри и телезрителей в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017» прошли:
- Молдавия - SunStroke Project (Hey, Mamma!)
- Азербайджан - Dihaj (Skeletons)
- Греция - Demy (This Is Love)
- Швеция - Робин Бенгтссон (I Can't Go On)
- Португалия - Салвадор Собрал (Amar pelos dois)
- Польша - Кася Мось (Flashlight)
- Армения - Арцвик (Fly with Me)
- Австралия - Исайя Файрбрейс (Don’t Come Easy)
- Республика Кипр - Овиг (Gravity)
- Бельгия - Бланш (City Lights)