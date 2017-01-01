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    «Евровидение-2017»: результаты первого полуфинала

    • Сьогодні, 00:08
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    Пару минут назад закончился первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017» и стала известна первая десятка финалистов.

    Напомним, что по правилам «Евровидения» в финал конкурса, который состоится 13 мая в Киеве, автоматом попали 5 стран-участниц: Украина, Франция, Испания, Германия, Италия, Великобритания. 

    В первом полуфинале выступили представители следующих стран: Швеция, Грузия, Австралия, Албания, Бельгия, Черногория, Финляндия, Азербайджан, Португалия, Греция, Польша, Молдавия, Исландия, Чехия, Кипр, Армения, Словения, Латвия.

    По результатам голосования компетентного жюри и телезрителей в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017» прошли: 

    • Молдавия - SunStroke Project (Hey, Mamma!) 
    • Азербайджан - Dihaj (Skeletons) 
    • Греция - Demy (This Is Love)  
    • Швеция - Робин Бенгтссон (I Can't Go On)
    • Португалия - Салвадор Собрал (Amar pelos dois)
    • Польша - Кася Мось (Flashlight)
    • Армения - Арцвик  (Fly with Me) 
    • Австралия - Исайя Файрбрейс (Don’t Come Easy)  
    • Республика Кипр - Овиг (Gravity)
    • Бельгия - Бланш (City Lights) 
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