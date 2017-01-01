«Евровидение-2017»: результаты первого полуфинала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пару минут назад закончился первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017» и стала известна первая десятка финалистов.

Напомним, что по правилам «Евровидения» в финал конкурса, который состоится 13 мая в Киеве, автоматом попали 5 стран-участниц: Украина, Франция, Испания, Германия, Италия, Великобритания.

В первом полуфинале выступили представители следующих стран: Швеция, Грузия, Австралия, Албания, Бельгия, Черногория, Финляндия, Азербайджан, Португалия, Греция, Польша, Молдавия, Исландия, Чехия, Кипр, Армения, Словения, Латвия.

По результатам голосования компетентного жюри и телезрителей в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017» прошли: