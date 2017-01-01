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    «Евровидение-2017»: результаты жеребьевки

    • Сьогодні, 19:39
    • Розсилка

    В Киеве состоялась жеребьевка, по результатам которой определили, кто из 43-х стран-участниц «Евровидение-2017» будет выступать в первом, а кто во втором полуфинале.

    В первом полуфинале, который состоится 9 мая выступят:

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    Черногория, Финляндия, Грузия, Кипр, Португалия, Бельгия, Словения, Швеция, Армения, Молдова, Чехия, Латвия, Албания, Исландия, Азербайджан, Греция, Австралия, Польша.

    Во втором полуфинале, который пройдет 11 мая выступят: 

    Швейцария, Македония, Эстония, Израиль, Болгария, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия, Беларусь, Венгрия, Австрия, Ирландия.

    В финал конкурса, который состоится 13 мая, попадут по 10 стран из каждого полуфинала. Напомним, что автоматом в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017» попали Украина, Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.


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