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    «Евровидение-2017»: Россия не планировала ехать на конкурс изначально

    • Сьогодні, 11:18
    • Розсилка

    Россия заранее спланировала провокации относительно участия в «Евровидение-2017», которое состоится в Киеве.

    Такое мнение высказал нардеп Александр Бригинец на своей странице в Facebook.

    Политик проанализировал последнее заявление председателя Оргкомитета конкруса Франк-Дитера Фрайлинга, сделав акцент на том, что организаторы заметили, что еще до того, как СБУ запретила въезд в Украину Юлии Самойловой, только российская делегация не появилась в Киеве и не приняла участия в обязательных мероприятиях по предварительным обзорам и не бронировала номера для проживания.

    «Россия заранее знала, что СБУ сработает безукоризненно и даже не планировала ехать. Считаю, упомянутая подробность, как и упоминание о запрете россиянами участия грузинам на «Евровидении» в Москве, важна», – подчеркнул Бригинец.

    Джерело: 24 канал

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