«Евровидение-2017»: Россия не планировала ехать на конкурс изначально



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Россия заранее спланировала провокации относительно участия в «Евровидение-2017», которое состоится в Киеве.

Такое мнение высказал нардеп Александр Бригинец на своей странице в Facebook.

Политик проанализировал последнее заявление председателя Оргкомитета конкруса Франк-Дитера Фрайлинга, сделав акцент на том, что организаторы заметили, что еще до того, как СБУ запретила въезд в Украину Юлии Самойловой, только российская делегация не появилась в Киеве и не приняла участия в обязательных мероприятиях по предварительным обзорам и не бронировала номера для проживания.

«Россия заранее знала, что СБУ сработает безукоризненно и даже не планировала ехать. Считаю, упомянутая подробность, как и упоминание о запрете россиянами участия грузинам на «Евровидении» в Москве, важна», – подчеркнул Бригинец.

Напомним, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года в связи с тем, что российская певица гастролировала на территории аннексированного Крыма в 2015 году.

Джерело: 24 канал