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    «Евровидение-2017»: Россию представит девушка в инвалидном кресле

    • Сьогодні, 07:26
    • Розсилка

    Россия определилась кого отправит «Евровидение-2017».

    В России завершился отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2017. В Киев поедет Юлия Самойлова и споет о любви.

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    «Юля — самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка, — рассказал глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта. — Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство».

    Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Любовь к музыке Юлии привила ее мама. Юля всегда трезво оценивает свои шаги, не приемлет жалости в свой адрес и живет полноценной жизнью.

    Напомним, что Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald c песней Time.

    Их песня победила в финале национального отбора, который проходил в Киеве 25 февраля 2017 года.

    По материалам: Первый канал

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