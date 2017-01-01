«Евровидение-2017»: Россию представит девушка в инвалидном кресле

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Россия определилась кого отправит «Евровидение-2017».

В России завершился отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2017. В Киев поедет Юлия Самойлова и споет о любви.

«Юля — самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка, — рассказал глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта. — Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство».

Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Любовь к музыке Юлии привила ее мама. Юля всегда трезво оценивает свои шаги, не приемлет жалости в свой адрес и живет полноценной жизнью.

Напомним, что Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald c песней Time.

Их песня победила в финале национального отбора, который проходил в Киеве 25 февраля 2017 года.

По материалам: Первый канал