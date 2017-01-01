«Евровидение-2017»: Руслана и O.Torvald эффектно выступили на вечеринке в Лондоне

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В Лондоне 2 апреля прошла вечеринка-знакомство к «Евровидению-2017».

На ней выступили победители национального отбора O.Torvald и победительница «Евровидения-2004» Руслана.

На вечеринку приехали 22 участника, чтобы познакомиться между собой, а также выступить перед фанатами и презентовать песни, которые они исполнят на международном песенном конкурсе, пишет 24 канал.

«Традиционно со сцены я приглашала всех в Украину. В то же время, хочу отметить, что передо мной выступали нынешние представители от Украины. Я была довольна их выступлением. Они очень стильно и профессионально отработали. Лондон их прекрасно принял. В завершение могу только сказать, что Украина достойно представлена в Европе и популярность Украины в музыкальных кругах Европы растет», – поделилась своими впечатлениями Руслана в Facebook.

На вечеринке певица исполнила несколько новых песен и легендарную композицию Wild dances.

Украинская группа O. Torvald на сцене исполнила две песни Time и «Наши люди везде».