«Евровидение-2017»: Руслана показала, как проходит репетиция номера стоимостью 394 тыс. грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Команда Русланы репетирует и днем, и ночью.

Певица показала, как проходит подготовка к выступлению на сцене международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Напомним, что за выступление артистка получит неплохой гонорар – 394 тысячи гривен. Правда, по словам продюсера и мужа Русланы, эта сумма не покроет расходы на подготовку.

«Могу вам сказать, что наши расходы на шоу и видео, которое готовит Руслана к выступлению в интервал-акте «Евровидения», более чем в пять раз превышают ту сумму, которая будет нам компенсирована из бюджета «Евровидения». То есть о гонораре как таковом в нашем случае даже речь не идет», – заявил Александр Ксенофонтов.

Напомним, что сегодня, 11 мая, состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Прямую трансляцию можно посмотреть в эфире телеканала «UA:Перший» в 22:00. Отметим, что сегодня жители Украины смогут проголосовать за конкурсантов, которые им больше всего понравились. Ознакомиться с правилами голосования можно в нашем материале.